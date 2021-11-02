Мэрия Новосибирска установит подиум для новогодней елки почти за 150 тысяч рублей

Подиум должен соответствовать всем требованиям заказчика Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Новосибирска объявили тендер на закупку подставки для новогодней ели, которая будет стоять в центре города. Мэрия готова потратить на нее 149 тысяч рублей.

— Поставляемый товар должен соответствовать нормам санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды, экологической безопасности, охраны труда, — говорится в документе.

Подиум должен состоять из отдельных и равных между собой квадратных сегментов. Также диаметр изделия должен составить 4,4 метра, а высота — 1,5 метра.

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