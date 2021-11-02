Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Общество2 ноября 2021 11:29

Мэрия Новосибирска установит подиум для новогодней елки почти за 150 тысяч рублей

Информация появилась на сайте госзакупок
Мария ГРИГОРЯН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Подиум должен соответствовать всем требованиям заказчика

Подиум должен соответствовать всем требованиям заказчика

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Новосибирска объявили тендер на закупку подставки для новогодней ели, которая будет стоять в центре города. Мэрия готова потратить на нее 149 тысяч рублей.

— Поставляемый товар должен соответствовать нормам санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды, экологической безопасности, охраны труда, — говорится в документе.

Подиум должен состоять из отдельных и равных между собой квадратных сегментов. Также диаметр изделия должен составить 4,4 метра, а высота — 1,5 метра.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.