Врач заявила об отсутствии у новосибирцев аллергии на вакцину от ковида. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирский иммунолог-аллерголог Дарья Демина сообщила, что за время массовой вакцинации в регионе у тех, кто привился от ковида, не было аллергических реакций на препарат. Об этом она рассказала во время прямого эфира во вторник, 2 ноября.

— Поствакцинальные реакции очень индивидуальны. Как правило, большая часть таких реакций связаны с неправильным введением вакцины в неправильное время. Если мы пациенту введем в период обострения у него какого-то хронического заболевания, то скорее всего мы получим какую-то реакцию, — уточнила врач.

По ее словам, поднятие температура после прививки от ковида — нормальная реакция организма. Возникает она из-за того, что у человека работает иммунная система.

— Если температура не поднялась, это не означает, что прививка не сработала. У всех иммунные системы работают по-разному, — уточнила Дарья Демина.

Врач добавила, что в ее практике не было случаев аллергических реакций на вакцины от ковида.

— Практически год идет вакцинация, и мы не встречали случаев аллергических реакций на вакцину. Анафилактическая реакция на лекарственные препараты — это достаточно редкое явление. Есть ряд препаратов, которые чаще вызывают ее, — антибиотики, местные анестетики и нестероидные противовоспалительные препарат, — сказала Дарья Демина.

Медик добавила, что аллергикам вакцинация от ковида не противопоказана.

— Я хочу сказать, что всех пациентов, в том числе и аллергиков, мы призываем вакцинироваться. Аллергики — это те пациенты, у которых неправильно работает иммунная система, при встрече с истинным патогеном, они могут среагировать очень плохо. Мы аллергиков прививаем не только от ковида, но и от гриппа. Есть, конечно, определенные периоды, когда вакцинация для аллергиков противопоказана. Речь идет об обострении заболевания или о случаях, когда контроль над заболеванием отсутствует. В таких случаях мы даем временный медотвод от прививок, — добавила иммунолог-аллерголог.

Люди- аллергики, по словам врача, хорошо переносят вакцину.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.