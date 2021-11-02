Пожарные спасли пятерых новосибирцев из горящей пятиэтажки

Пожарные спали пятерых новосибирцев из горящей пятиэтажки. Фото: Иван МАКЕЕВ

В ночь на вторник, 2 ноября, в Железнодорожном районе Новосибирска загорелась квартира в пятиэтажке. На место оперативно прибыли пожарные. Они спасли людей, которые из окон молили о помощи.

— Новосибирцы находились в квартире, горящей на 5-м этаже. Выйти самостоятельно через входную дверь они не могли. Их из задымленного помещения эвакуировали специалисты звена газодымозащитной службы. После чего с помощью спецустройств пожарные провели дымоудаление в подъезде, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Известно, пожарные ликвидировали возгорание за шесть минут. Пламя повредило домашние вещи и дверь. Площадь пожара составила три квадрата. Предварительная причина ЧП — замыкание проводки.

В МЧС добавили, огонь тушили 10 человек личного состава и 4 единицы техники.

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