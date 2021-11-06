В Новосибирске сын избивал пожилую мать и не кормил ее

Родственники определили бабушку в Дом Ветеранов. Фото: «Типичный Октябрьский | Новосибирск» «ВКонтакте»

В Новосибирске соцзащита забрала пожилую женщину из квартиры, где ее избивали. Пост об этой истории появился в группе «Типичный Октябрьский» .

— Сын, недавно вышедший из тюрьмы, избивал свою мать в квартире дома на улице Грибоедова. По нашей информации, сейчас бабушка находится в городской клинической больнице с отеком мозга, — сообщили очевидцы.

Родственники рассказали КП-Новосибирск подробности: женщина стояла на учете соцзащиты и проживала в квартире с сыном, он почти не заботился о ней. Выкинул почти все вещи из квартиры, не покупал продукты и периодически избивал. Беспомощную родственницу сын клал на клеенку.

После скандального поста в соцсетяхкорреспондентам КП-Новосибирск удалось найти сестру потерпевшей, которая проживает в Германии.

— Мои родственники узнали, что Зоя сейчас в больнице, а потом будет находиться в Доме Ветеранов. Они в ближайшие дни, как позволит карантин, навестят ее. Ситуация под контролем, — рассказала КП-Новосибирск Ирина.

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