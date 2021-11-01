Новосибирец напал с ножом на продавщицу пивного магазина

В Новосибирске мужчина напал с ножом на продавщицу пивного магазина. Фото: Агентство безопасности "ГВАРДИЯ"

В Новосибирске мужчина напал с ножом на продавщицу пивного магазина. До этого сибиряк уже пытался угрожать женщине.

— Около пяти часов вечера поступил сигнал тревоги из пивного магазина на улице Дзержинского. Продавщица утверждала, что нетрезвый посетитель угрожал ей расправой. Однако когда группа быстрого реагирования прибыла на место, мужчина уже успел уйти, — пояснили в агентстве безопасности «ГВАРДИЯ». — Гвардейцы расспросили женщину, как выглядел угрожавший ей мужчина и отправились на его поиски.

Однако вскоре мужчина нашелся сам: оказалось, что он успел сходить в соседний гипермаркет за кухонным ножом. Вооружившись им, сибиряк вернулся в магазин и напал на продавщицу. К счастью, бойцы ГБР еще находились там и смогли скрутить мужчину. Его и изъятый у него нож передали полиции.

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