Новосибирская область лидирует по прохождению переписи населения через Госуслуги

Жители новосибирской области чаще других жителей сибирских регионов проходят перепись населения через портал Госуслуг. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители новосибирской области чаще других жителей сибирских регионов проходят перепись населения через портал Госуслуг. Об этом сообщили в Федеральной службе госстатистики по Новосибирской области.

— По состоянию на утро 29 октября в обследовании приняли участие 44,4% жителей Новосибирской области. 30,4% были опрошены переписчиками дома, на переписных стационарных участках и в МФЦ. Популярным остается прохождение переписи через портал Госуслуг: данный способ предпочли 14% жителей области — это первое место среди регионов Сибирского федерального округа, — сообщили в Новосибирскстате.

Напомним, чтобы пройти перепись населения через портал Госуслуг, нужно иметь стандартную или подтвержденную учетную запись. После того, как вы пройдете опрос, сформируется QR-код, который потом нужно будет показать переписчику. На основе полученных в ходе переписи населения данных в ближайшие 10 лет будут приниматься управленческие решения в стране, и в каждом регионе в частности. В Правительстве Новосибирской области создана комиссия по проведению Всероссийской переписи населения.

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