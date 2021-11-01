В новосибирской школе детей кормили некачественными котлетами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новосибирской школе № 50, которая находится в Ленинском районе города, проверили качество готовых блюд. О результатах проверки сообщил депутат Яков Новоселов.

— Если суп оказался более-менее, с несущественными отклонениями, то в котлете мясо на 50% было замещено водой. Естественно, за счет влагоудерживающих добавок, — написал Новоселов в соцсетях.

Он добавил, поставщика некачественного товара привлекут к ответственности. Будет проведена полная проверка всех продуктов и блюд. Те, что не соответствуют требованиям, заменят на качественные.

Яков Новоселов уточнил, что власти планируют проверить качество питания и в больницах региона.

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