В Новосибирской области от работы будут отстранять непривитых чиновников

У них есть время до 7 ноября привиться Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирские чиновники могут быть отстранены от работы из-за отсутствия справки о вакцинации от Covid-19. Об этом на оперативном совещании в правительстве 1 ноября заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Завтра на совещании по коронавирусу мы пообсуждаем готовность по отстранению тех сотрудников, которые не выполняют требования главного санитарного врача. Просьба подготовить статистику департаменту государственной службы. А вам, коллеги, особенно тем, кто находится в отстающих, просьба подготовиться к докладу, как вы будете работать в ноябре без значительной части своих коллег, которые не прошли вакцинацию, — заявил губернатор.

Травников также отметил, что у чиновников есть время до 7 ноября. В этот период они еще могут успеть вакцинироваться.

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