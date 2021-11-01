Погода в Новосибирске на 1 ноября 2021 года: порывы ветра достигнут 17 метров в секунду

На улице будет ветер и гололед. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Новосибирске на 1 ноября 2021 года обещает быть холодной и ветренной. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского УГМС.

— 1 ноября ночью ожидается мокрый снег, переходящий в снег. Ветер западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Минимальная температура воздуха -5...-7 градусов., днем 0...-2 градуса. На дорогах местами гололедица, — обещают метеорологи.

По данным сайта «Яндекс. Погода» днем столбики термометров покажут -3...-4 градуса, а ночью опустятся до -5. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью до 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742-758 миллиметров ртутного столба.

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