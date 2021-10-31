Блогер выполнил свое обещание. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Экс-жених Ольги Бузовой Давид Манукян подарил маме на день рождения дом.

— Спасибо тебе за все, что ты сделала для меня! Шесть лет лет назад я обещал подарить тебе дом и сегодня сдержал слово!» — с гордостью написал блогер в «Инстаграме».

Как сообщает «Радио «Комсомольская правда», видно, что одноэтажный коттедж сделан из кирпича. Территория украшена шариками, а мама Давида стоит довольная с букетом цветов.

В комментариях подписчики искренне порадовались за женщину и похвалили блогера за то, что он сдержал свое обещание.

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