Блогер выполнил свое обещание.
Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Экс-жених Ольги Бузовой Давид Манукян подарил маме на день рождения дом.
— Спасибо тебе за все, что ты сделала для меня! Шесть лет лет назад я обещал подарить тебе дом и сегодня сдержал слово!» — с гордостью написал блогер в «Инстаграме».
Как сообщает «Радио «Комсомольская правда», видно, что одноэтажный коттедж сделан из кирпича. Территория украшена шариками, а мама Давида стоит довольная с букетом цветов.
В комментариях подписчики искренне порадовались за женщину и похвалили блогера за то, что он сдержал свое обещание.
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