Мужчина уехал на встречу. Фото: СК РФ по НСО

В Новосибирске задержали мужчину, задушившего своего знакомого. Инцидент произошел 29 октября. Погибший уехал на рабочей машине из дома и не вернулся.

— Потерпевший по просьбе своего знакомого проследовал на машине на Заельцовское кладбище, расположенное на улице Мочищенское шоссе, 5. Между ними произошел конфликт, в ходе которого фигурант по делу нанес мужчине телесные повреждения, а затем задушил его, — сообщает региональный следственный комитет.

Преступник удалось быстро задержать. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство». Сейчас его заключили под стражу на 2 месяца.

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