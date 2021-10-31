Здание построено в 2021 году. Фото: Авито

В Новосибирске за 120 тысяч продают торговый центр вместе с арендаторами. Он находится в Первомайском районе на улице 2-ая Марата, а именно в микрорайоне Весенний.

— Общая площадь здания 891 квадратных метров. Собственная парковка 25 машиномест, — говорится в описании. — Здание построено в 2021 году, а земельный участок находится в собственности.

На кадрах, приложенных к объявлению видно, что здание находится недалеко от местного жилмассива. Внутри него находится несколько магазинов и аптека.

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