В Новосибирской области растет число малых предприятий и самозанятых

Руководитель аппарата Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Эрнест Мингазов (справа) вместе с региональным бизнес-омбудсменом Николаем Мамулатом провели встречу с предпринимателями.

На встрече обсудили текущую экономическую ситуацию и определили основные подходы в решении проблем новосибирского бизнеса.

Несмотря на постковидные издержки 2020 года и новые ограничения 2021-го сектор малого и среднего предпринимательства Новосибирска показывает положительную динамику. Количество субъектов предпринимательской деятельности растет: сейчас их насчитывается более 141 тысячи (а в октябре 2020 года было около137 тысяч), также увеличивается число самозанятых - 65 тысяч, еще в начале этого года было почти 50 тысяч.

- По рейтингу вовлеченности населения в малый бизнес новосибирцы на втором месте среди всех регионов Российской Федерации после Санк-Петербурга. Доля населения вовлеченного в малый бизнес здесь достигает 23,9 процента, - сообщил Эрнест Мингазов, подчеркнув, хорошую динамику региона.

Сейчас, на период нерабочих дней, правительство Новосибирской области не вводило тотальных ограничений и локдауна - бизнес будет работать, соблюдая самые высокие и жесткие санэпидтребования в учреждениях и заведениях общепита.

- Мы рассчитываем на стабилизацию ситуации с заболеваемостью и выход на нормальный режим работы, продолжая решать системные проблемы предпринимателей, - пояснил региональный уполномоченный Николай Мамулат.

Одна из таких проблем, как и в большинстве российских регионов, - незаконное содержание под стражей в рамках уголовных дел (в частности, обращение предпринимательницы Х. стало отдельным предметом обсуждания и решения омбудсменов). Не менее актуальной для Новосибирска остается проблема земельно-имущественных отношений и сноса ларьков и павильонов.

- Для решения вопроса нестационарных торговых объектов институт новосибирского омбудсмена обоснованно предлагает принять областной закон, который бы определил правила игры и сроки для всех участников рынка на территории всего региона. Такие законы и даже компенсации для малоформатной торговли уже есть в Челябинской области и других регионах, в ближайшее время его примет Иркутск», - заявил Эрнест Мингазов. - В целом институт омбудсмена в Новосибирске ведет активную работу, планомерно решает проблемы предпринимателей, о чем в полной мере говорит статистка по этой сфере, - подвел итог встречи руководитель аппарата федерального бизнес-омбудсмена Эрнест Мингазов.