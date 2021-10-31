На въезде в Новосибирск установили светящуюся стелу

Надпись находится на въезде в город. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

На въеззде в Новосибрск установили большу светящуюся стелу. Об этом сообщили подписчики группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

— Она находится со стороны Станционной около перекрестка с Дукача появилась новая светящаяся стела со словом «Новосибирск» и хэштегом с названием мегаполиса на латинице, — пишут в группе.

На фото, размещенном под постом, видно, что рядом с надписью расположен элемент герба Новосибирска советского времени.

Как отмечают в группе, ранее сообщалось, что длина букв будет 18 метров, а высота 3 метра. Новая конструкция состоит из металлических труб и обшита оргстеклом.

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