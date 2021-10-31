На въезде в Новосибирск установили светящуюся стелу

Надпись находится на въезде в город. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
На въеззде в Новосибрск установили большу светящуюся стелу. Об этом сообщили подписчики группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
— Она находится со стороны Станционной около перекрестка с Дукача появилась новая светящаяся стела со словом «Новосибирск» и хэштегом с названием мегаполиса на латинице, — пишут в группе.
На фото, размещенном под постом, видно, что рядом с надписью расположен элемент герба Новосибирска советского времени.
Как отмечают в группе, ранее сообщалось, что длина букв будет 18 метров, а высота 3 метра. Новая конструкция состоит из металлических труб и обшита оргстеклом.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер