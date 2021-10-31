Следователи передают дело в суд. Фото: Андрей АБРАМОВ

Новосибирец украл мобильные телефоны у школьников и избил их . Инцидент произошел в Дзержинском районе в июле 2021 года.

— Парню было всего 16 лет. Он встретил двух школьников и попросил дать ему телефоны позвонить. Когда мобильные были у него в руках, то парень решил украсить их. В ответ на требование последних отдать им их имущество, фигурант по делу напал на несовершеннолетних и нанес каждому из них по несколько ударов кулаками, — сообщили в Следственном комитете России по Новосибирской области.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ — «Разбой». Подросток полностью признал свою вину. Сейчас дело передают в Дзержинский районный суд.

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