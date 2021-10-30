В Новосибирске возбудили дело о хищении 7,5 миллионов рублей при стройке детсада

На эти деньги должны были построить детсады Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Новосибирская прокуратура провела проверку и обнаружила, что из бюджетных средств похищены 7,5 миллионов рублей. На эти деньги должны были построить детсады. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

— В 2019-2020 годах между муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» и ООО ПФК «Агросервис» заключены муниципальные контракты на строительство здания детского сада-яслей на улице Мира, дом 25а в Новосибирске. Позже компания завысила стоимость отдельно выполняемых работ, — говорится в сообщении ведомства.

До этого учреждение уже перечисляло подрядчику более 7,5 миллионов рублей бюджетных средств за эти «отдельные работы».

По факту выявленного мошенничества возбудили уголовное дело, ведется расследование.

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