В Новосибирске под окнами многоэтажки в Советском районе нашли мертвого мужчину. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 30 октября, в Советском районе Новосибирска под окнами многоэтажки на улице Балтийской, 23, прохожие нашли мужчину без признаков жизни. Они вызвали «скорую» и полицию. Инцидент корреспондентам КП-Новосибирск прокомментировали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— На месте гибели мужчины работает следственно-оперативная группа и следователи СК, — уточнили КП-Новосибирск в полиции.

Для выяснения причины гибели мужчины проведут судмедэкспертизу. Сейчас устанавливаются обстоятельства трагедии.

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