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Общество30 октября 2021 9:24

Новосибирские врачи заявили об опасности сочетания гриппа и Covid-19

Оно может стать фатальным для организма
Мария ГРИГОРЯН
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Два вируса опасны для человека

Два вируса опасны для человека

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новосибирские врачи заявили, что сочетание гриппа и Covid-19 очень опасно. Как пишет ряд СМИ, такое соединение может привести к смерти больного. Информацию об этом корреспонденту КП-Новосибирск прокомментировал вирусолог Сергей Нетесов.

— Это предположение, которое весьма реально, потому что народ масок не носит. И обоснование призыва к вакцинации против гриппа в дополнение к коронавирусной вакцинации, — подтвердил КП-Новосибирск слова врачей вирусолог Сергей Нетесов.

Он уверен, штамм «дельта» опаснее смешанных инфекций. Это связано с тем, что он очень непредсказуем в своих проявлениях.

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