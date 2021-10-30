Новосибирские врачи заявили об опасности сочетания гриппа и Covid-19

Два вируса опасны для человека
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Новосибирские врачи заявили, что сочетание гриппа и Covid-19 очень опасно. Как пишет ряд СМИ, такое соединение может привести к смерти больного. Информацию об этом корреспонденту КП-Новосибирск прокомментировал вирусолог Сергей Нетесов.
— Это предположение, которое весьма реально, потому что народ масок не носит. И обоснование призыва к вакцинации против гриппа в дополнение к коронавирусной вакцинации, — подтвердил КП-Новосибирск слова врачей вирусолог Сергей Нетесов.
Он уверен, штамм «дельта» опаснее смешанных инфекций. Это связано с тем, что он очень непредсказуем в своих проявлениях.
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