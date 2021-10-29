Сибиряк разбил у себя дома сад с тропическими фруктами

Юрий Рощектаев и его сад. Фото ЧС-ИНФО

Житель поселка под Краснообском Юрий Рощектаев выращивает у себя дома экзотические фрукты. На участке в 20 квадратных метров у мужчины растут: кокосовая пальма и банан, папайя, манго, два кофейных дерева, лайм, кумкват и многое другое. Изначально специалисты-биологи уверяли сибиряка, что разводить подобные деревья в условиях холодной Сибири — невозможно. Но он решил доказать всем обратное.

— Когда у меня появились первые несколько ростков папайи, я обратился к специалистам Новосибирского ботанического сада за советом по уходу. Но мне сказали, что такие деревья очень сложно вырастить в Сибири, — рассказал мужчина изданию ЧС-ИНФО. — Когда же мои кустики папайи немного подросли, я подарил несколько штук ботаническому саду. Месяца два назад я побывал в ботсаду, спросил у специалистов, как растут мои маленькие деточки. Увидев их, ахнул: на них уже имелись плоды. Впервые в истории ботанического сада!»

Родственники и друзья поддерживают увлечения Юрия, и иногда даже дарят новые экзотические растения, чтобы коллекция сибиряка пополнялась.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.