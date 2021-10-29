Женщина не смогла улететь на отдых. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Жительница Новосибирска отсудила у авиакомпании 250 тысяч рублей. Женщина планировала улететь вместе с мужем на отдых и купила дорогостоящие путевки. Прилетев в Москву, чтобы пересесть на нужный рейс она выяснила, что ее супругу наложили запрет на вылет.

— В это время она как раз успела зарегистрировать багаж и приняла решение лететь одна. Не смотря на это ее чемоданы были сняты. Пока женщина искала вещи, самолет улетел, — сообщается на сайте Дзержинского районного суда.

Сибирячка потребовала моральную компенсацию. Служители Фемиды частично удовлетворили иск женщины.

— Взыскать с авиакомпании в пользу истицы стоимость тура 129 500 рублей, стоимость билетов на рейсы «Новосибирск — Москва» и «Москва-Новосибирск» 27 365 рублей, компенсацию морального вреда в сумме 10 000 рублей, штраф 83 432,50 рублей, — сообщается в приговоре.

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