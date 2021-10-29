В 20 районах Новосибирской области на 100% выполнены планы 2021 года по обеспечению жильем детей-сирот

Новосибирская область вышла на завершающий этап освоения бюджетных средств по обеспечению жильем детей-сирот в 2021 году. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирская область вышла на завершающий этап освоения бюджетных средств по обеспечению жильем детей-сирот в 2021 году: в 20 районах планы на этот год выполнены полностью, в остальных муниципалитетах проводятся аукционные мероприятия в части приобретения готовых жилых помещений.

Вопросы обеспечения жильем детей-сирот обсудил на рабочем совещании с представителями районов области замгубернатора региона Сергей Нелюбов. Он сделал акцент на том, что все намеченные в этом направлении планы необходимо реализовывать в срок.

Министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева доложила, что в этом году на обеспечение жильем детей-сирот в регионе направлено более 1,3 миллиарда рублей, что практически в два раза превышает финансирование предыдущего года. Бюджетные средства позволяют приобрести порядка 700 квартир. Елена Бахарева отметила, что в текущем году инициирована альтернативная мера поддержки в виде социального сертификата, и уже 228 человек получили данный документ.

Напомним, социальный сертификат — это новая региональная мера поддержки на приобретение жилья для детей-сирот. Соответствующий порядок предоставления указанной социальной выплаты утвержден Правительством Новосибирской области. Размер выплаты по сертификату составляет около 1,6 миллиона рублей, исходя из 33 квадратных метра общей площади жилого помещения и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по Новосибирской области, устанавливаемой Минстроем России. На жилищный сертификат можно приобрести жилое помещение (жилой дом, квартиру) на территории Новосибирской области общей площадью не менее 20 квадратных метров у физических или юридических лиц, отвечающее установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенное с использованием дополнительно собственных средств — кредитных, средств материнского капитала, областного семейного капитала.

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