В Новосибирске «Тойота» сбила 12-летнюю девочку

В Новосибирске, в ДТП пострадал ребенок. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В Новосибирске, в ДТП пострадал ребенок. Авария случилась в Ленинском районе днем, 29 октября.
— Сегодня, в половину второго дня, 52-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» ехал по улице Порт-Артурская со стороны улицы Невельского в сторону улицы Забалуева. Около дома №18 по улице Порт-Артурская он сбил 12-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — сообщи в Госавтоинспекции по Новосибирску.
В больницу девочка после ДТП не обращалась. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства случившегося выясняются.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер