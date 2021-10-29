В Новосибирске «Тойота» сбила 12-летнюю девочку

В Новосибирске, в ДТП пострадал ребенок. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске, в ДТП пострадал ребенок. Авария случилась в Ленинском районе днем, 29 октября.

— Сегодня, в половину второго дня, 52-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» ехал по улице Порт-Артурская со стороны улицы Невельского в сторону улицы Забалуева. Около дома №18 по улице Порт-Артурская он сбил 12-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — сообщи в Госавтоинспекции по Новосибирску.

В больницу девочка после ДТП не обращалась. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства случившегося выясняются.

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