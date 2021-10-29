В Новосибирской области построят новую инфекционную больницу и восемь поликлиник

Сумма кредита составила 5,3 миллиарда рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Новосибирской области одобрили заявку на получение бюджетного инфраструктурного кредита. Об этом сообщили в правительстве региона. Эти деньги планируется направить на строительство важных инфраструктурных объектов в регионе.

— В эту заявку в первую очередь включены объекты в перспективных новых жилых районах. И если строительство школ идет за счет концессий, то строительство поликлиник ведем на условиях ГЧП. И по этому направлению мы хотели бы использовать поддержку и через инвестиционные бюджетные кредиты, — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

В заявку также включены также проекты восьми поликлинических центров в разных микрорайонах города и инфекционной больницы, проекты ЖКХ, направленные на создание инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами. Еще часть средств пойдет на модернизацию тепловых сетей в Бердске и Барабинске и строительство кампуса НГУ мирового уровня.

Общая стоимость проектов— 5,3 миллиарда рублей. После их реализации в Новосибирской области появится 700 новых рабочих мест.

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