В выходные и праздничные дни в Новосибирской области можно будет вакцинироваться от ковида

Поставить вакцину можно будет в пунктах вакцинопрофилактики Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области в предстоящие выходные и праздничные дни продолжат вакцинировать от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

— С 1 по 3 ноября медучреждения будут работать в обычном режиме, с 4 по 7 ноября по расписанию праздничных и выходных дней. Пункты вакцинопрофилактики также продолжат свою работу в праздничные и выходные дни, — заявил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Кроме того, не смотря на нерабочие дни, всем, кто нуждается в медицинской помощи, она будет оказана. На сегодняшний день запас коечного фонда в регионе составляет 25%.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.