В Новосибирске задержан бомж, обвиняемый в краже велосипедов

Они украли 13 велосипедов. Фото: ГУ МВД 54

В Новосибирске полиция задержала двух мужчин, которые обвиняются в краже 13 велосипедов. Действовали они на территории Кировского района, где с помощью инструмента рвали трос и забирали велосипеды.

— За совершение серии краж велосипедов, по приметам задержаны ранее судимые 39-летний житель Ленинского района и 45-летний мужчина без определенного места жительства, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по новосибирской области.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, они отправлены в СИЗО. Полиция проверяет их причастность к другим аналогичным преступлениям.

Если вам известно о других преступлениях мужчин, изображенных на фото, то сообщите об этом по телефонам: 8 (383) 232-16-02, 232-16-01. Полиция гарантирует анонимность.

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