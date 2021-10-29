В Толмачево более 500 пассажиров не могли получить свой багаж. Фото: "АСТ-54".

В ночь на пятницу, 29 октября, в новосибирском аэропорту Толмачево случилось столпотворение пассажиров. Там столпились более 500 человек — они не могли получить свой багаж. Информация об этом появилась в соцсети.

— Вот такой дурдом устроили работники аэропорта, скидав багах с двух международных рейсов на одну ленту. Теперь ждем всплеска заболевания ковидом — ведь в тесном помещении столпились более 500 пассажиров. Второй час пошел, как мы не можем получить сумки с Доминиканы, а тут прибыл рейс из Анталии, — рассказала сибирячка в паблике «АСТ-54».

Ситуацию корреспонденту КП-Новосибирск прокомментировали в пресс-службе Толмачево.

— Одна из багажных лент была технически неисправна, в результате чего багаж с двух рейсов выгрузили на одну, — рассказали КП-Новосибирск в аэропорту.

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