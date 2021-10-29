В Новосибирске грузовик столкнулся с трамваем. Фото: "АСТ-54".
В Новосибирске фургон компании «ПЭК» столкнулся с трамваем № 14. Инцидент случился вечером в четверг, 28 октября. Кадры с места ДТП появились в соцсети.
— Водитель фургона посягнул на недавно отремонтированную территорию трамвая №14 на Волочаевской, за что жестоко поплатился, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».
На кадрах видно, после столкновения, фургон наклонился на один бок. Вероятно, ДТП случилось из-за того, что грузовик заехал на рельсы, не убедившись в безопасности маневра.
Комментаторов авария позабавила:
— И пост , и фото эпичны!
— А эффектно фургон висит, вагоновожатый знает толк в искусстве, — написали подписчики под постом.
По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.
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