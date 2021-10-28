В Новосибирских торговых центрах появились очереди за прививкой от коронавируса

Очередь на вакцинацию собралась около мобильного пункта в торговом центре. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирске в торговом центре «Сан Сити» собралась в четверг, 28 октября около мобильного пункта вакцинации собралась огромная очередь. Об этом КП-Новосибирск рассказали сотрудники ТЦ.

— Около этого пункта и раньше было достаточно людей, но в последние несколько дней их стало особенно много. Видимо, это связано с тем, что сейчас ужесточили ограничения и многие только сейчас все разом решили вакцинироваться, — рассказал КП-Новосибирск работник одного из местных магазинов. — Этот пункт работает с 10 утра и до шести вечера, сегодня очередь там была огромная весь день, как будто и не двигалась. И, судя по всему, всех желающих принять так и не успели до шести.

Напомним, сейчас в Новосибирской области развернуто 93 пункта вакцинопрофилактики, а также сформировано 26 мобильных пунктов и 98 мобильных прививочных бригад.

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