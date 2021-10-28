В Новосибирской области больницу в Кольцово снова перепрофилируют в ковидный госпиталь

Ковидный госпиталь откроют в рабочем поселке Кольцово. Фото: Олег УКЛАДОВ

В рабочем поселке Кольцово клиническую больницу №1 перепрофилируют в ковидный госпиталь. Об этом рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

— Нынешнего коечного фонда в госпиталях достаточно для оказания медпомощи больным коронавирусом. Всего развернуто 4 133 койки, запас фонда — почти 25%. В ближайших планах — перепрофилировать для лечения ковидных больных Новосибирскую клиническую районную больницу №1 в р.п. Кольцово, — прокомментировал министр.

Тем временем в Новосибирске продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции: в общей сложности вакцинировано первым компонентом более 890 тысяч человек, полный курс завершили более 790 тысяч. В нерабочие и праздничные дни жители региона так же смогут поставить прививку в мобильных пунктах города и области.

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