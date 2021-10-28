Как будут работать пункты вакцинации от коронавируса в Новосибирске в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года: рассказали в минздраве

Прививки сибиряки смогут поставить даже в течение выходной недели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В областном минздраве рассказали, как будут работать пункты вакцинации от коронавируса в Новосибирске в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Прививки сибиряки смогут поставить даже в течение выходной недели.

— Как и другие медучреждения города, пункты вакцинопрофилактики будут работать в стандартном режиме с 30 октября по 3 ноября, а с 4 по 7 ноября — по графику выходного дня, — пояснил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Отметим, что за последние сутки в Новосибирской области от ковида вакцинировались 14 994 человек, из них первым компонентом — 13 448. В общей сложности вакцинировано первым компонентом более 890 тысяч человек, полный курс завершили более 790 тысяч

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