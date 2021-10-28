Новосибирский репортер накричал на посетительницу ТРЦ из-за спущенной маски. Фото: "АСТ-54".

Жительница Новосибирска пожаловалась на репортера одного из новосибирских каналов. По ее словам, молодой человек накричал на нее в ТРЦ «Сибирский Молл». Агрессию журналиста якобы вызвала спущенная маска.

— Репортер участвовал в рейде по выявлению масочного режима совместно с полицией. Допрос девушке он устроил из-за того, что у нее съехала с носа маска, при этом у правоохранителей претензий к ней не было, они корректно попросили надеть маску полностью, — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «АСТ-54».

Девушка добавила, репортер сменил интонацию после того, как она стала снимать его на видео. Она также возмутилась тем, что журналисты снимали ее без разрешения.

— Я на вас не кричал и не говорил, чтобы вы надели маску, — уверяет на видео репортер.

Сибирячку удивило то, что снимать стали именно ее. Ведь, по ее словам, она сидела в сторонке, не привлекая к себе внимания. Агрессия репортера оскорбила женщину.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.