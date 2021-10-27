В Новосибирске откроется новый автобусный маршрут до поселка Ломовская дача

Новый маршрут открыли по просьбам жителей села Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске по многочисленным просьбам жителей с 28 октября запустят автобус №205 по новому маршруту «Станция метро Заельцовская — поселок Ломовская дача». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

— Для того чтобы автобус курсировал по маршруту, была приведена в нормативное состояние местная дорога Кубовинского сельсовета, затем разработан маршрут и расписание с учетом пожеланий, — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

После запуска нового маршрута, автобус будет курсировать ежедневно в течение всего года.

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