В Новосибирске откроется новый автобусный маршрут до поселка Ломовская дача

Новый маршрут открыли по просьбам жителей села
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске по многочисленным просьбам жителей с 28 октября запустят автобус №205 по новому маршруту «Станция метро Заельцовская — поселок Ломовская дача». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.
— Для того чтобы автобус курсировал по маршруту, была приведена в нормативное состояние местная дорога Кубовинского сельсовета, затем разработан маршрут и расписание с учетом пожеланий, — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
После запуска нового маршрута, автобус будет курсировать ежедневно в течение всего года.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер