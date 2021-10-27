В Новосибирске мужчина зашел в магазин с алкоголем и начал кусать посетителей

Мужчину задержали полицейские и росгвардейцы. Фото: Кадр из видео\ "АСТ-54"

Днем в среду, 27 октября, в магазине на улице Кубовая, 42 в Новосибирске произошел странный инцидент. Туда зашел мужчина и стал набрасываться на посетителей, чтобы укусить их. На место прибыла полиция и дебошира задержали. О произошедшем рассказали подписчики паблика канала «АСТ-54» в телеграмме.

— Сотрудники патрульно-постовой службы, находясь на маршруте патрулирования около 3:30 получили заявку, что на улице Кубовой в одной из торговых точек мужчина ведет себя демонстративно, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области. — Гражданин был передан врачам сотрудниками полиции совместно с коллегами из Росгвардии.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Сообщений о пострадавших в результате произошедшего не поступало.

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