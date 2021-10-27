В Новосибирске мужчина на квадроцикле сбил 9-летнего мальчика

Детали происшествия еще устанавливаются. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске 31-летний мужчина на квадроцикле сбил 9-летнего мальчика. Инцидент произошел вечером в среду, 27 октября в Первомайском районе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

— Водитель квадроцикла, не имеющий на него прав, вне зоны пешеходного перехода, у дома 2/1 по улице Пришвина, сбил 9-летнего мальчика, — сообщают в автоинспекции.

Мальчик с ушибами доставлен в больницу. На месте происшествия сейчас работаю сотрудники ГИБДД, все обстоятельства произошедшего выясняются.

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