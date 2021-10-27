«Облака как сахарная вата»: новосибирцы делятся в соцсетях фотографиями малинового заката

Новосибирцы делятся в соцсетях красочными фотографиями заката. Фото: Никита МАНЬКО

Новосибирцы делятся в соцсетях красочными фотографиями заката. Небо над вечерним городом сегодня окрасилось в розово-малиновые цвета.

Люди сравнили полосы облаков с разводами от самолетных хвостов. Фото: "АСТ-54"

— Удивительный сегодня закат над городом, — пишут люди в своих постах в инстаграме.

Небо над вечерним городом сегодня окрасилось в розово-малиновые цвета. Фото: "АСТ-54" Фото: Илья ИОНОВ

А в паблике ВКонтакте «АСТ-54» многих сибиряков заинтересовал не только красивый цвет неба, но и необычная форма облаков.

Солнечные лучи превратили небо в произведение искусства. Фото: Никита МАНЬКО

— Облака сегодня, как будто много самолетиков пролетело.

— Вроде бы такие называются ребристыми.

— Вчера днем тоже такие облака были, — пишут люди.

Некоторым удалось поймать красоту заката прямо в дороге. Фото: "АСТ-54"

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