«Облака как сахарная вата»: новосибирцы делятся в соцсетях фотографиями малинового заката

Новосибирцы делятся в соцсетях красочными фотографиями заката.
Фото: Никита МАНЬКО
Новосибирцы делятся в соцсетях красочными фотографиями заката. Небо над вечерним городом сегодня окрасилось в розово-малиновые цвета.
Люди сравнили полосы облаков с разводами от самолетных хвостов. Фото: "АСТ-54"
— Удивительный сегодня закат над городом, — пишут люди в своих постах в инстаграме.
Небо над вечерним городом сегодня окрасилось в розово-малиновые цвета. Фото: "АСТ-54"
Фото: Илья ИОНОВ
А в паблике ВКонтакте «АСТ-54» многих сибиряков заинтересовал не только красивый цвет неба, но и необычная форма облаков.
Солнечные лучи превратили небо в произведение искусства.
Фото: Никита МАНЬКО
— Облака сегодня, как будто много самолетиков пролетело.
— Вроде бы такие называются ребристыми.
— Вчера днем тоже такие облака были, — пишут люди.
Некоторым удалось поймать красоту заката прямо в дороге. Фото: "АСТ-54"
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