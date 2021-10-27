В Новосибирске должником налоговой инспекции оказался трехлетний ребенок

Региональное ФНС подвело итоги работ за девять месяцев 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В региональном управлении ФНС подвели итоги работ за девять месяцев 2021 года. В списки необычных налогоплательщиков и должников ведомства попали, в частности, трехлетний ребенок, 102-летний сибиряк и мужчина, заплативший налог в 2,5 миллиона рублей за 288 машин (все автомобили находятся в его собственности).

Кроме того, в ведомстве рассказали, что долги по налогам, превышающие миллион рублей, есть у 39 жителей Новосибирской области.

— Среди них есть лица, которые просто владеют имуществом. Такое количество объектов, как правило, связано с предпринимательской деятельностью. Так что большинство из них, вероятно, и являются предпринимателями, — отметил руководитель управления ФНС по Новосибирской области Алексей Легостаев.

Всего за прошедшие девять месяцев этого года в казну Новосибирской области поступило 182 миллиардов рублей. Эти показатели превышают прошлогодние на 30%.

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