В Новосибирске должником налоговой инспекции оказался трехлетний ребенок

Региональное ФНС подвело итоги работ за девять месяцев 2021 года.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В региональном управлении ФНС подвели итоги работ за девять месяцев 2021 года. В списки необычных налогоплательщиков и должников ведомства попали, в частности, трехлетний ребенок, 102-летний сибиряк и мужчина, заплативший налог в 2,5 миллиона рублей за 288 машин (все автомобили находятся в его собственности).
Кроме того, в ведомстве рассказали, что долги по налогам, превышающие миллион рублей, есть у 39 жителей Новосибирской области.
— Среди них есть лица, которые просто владеют имуществом. Такое количество объектов, как правило, связано с предпринимательской деятельностью. Так что большинство из них, вероятно, и являются предпринимателями, — отметил руководитель управления ФНС по Новосибирской области Алексей Легостаев.
Всего за прошедшие девять месяцев этого года в казну Новосибирской области поступило 182 миллиардов рублей. Эти показатели превышают прошлогодние на 30%.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер