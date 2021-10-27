Новосибирские полицейские задержали посредника в сбыте поддельной справки о ПЦР-тесте

Полиция продолжает расследование. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новосибирские полицейские расследуют дело о поддельных ПЦР-тестах на коронавирус. Одного такого посредника силовикам уже удалось задержать.

— 38-летний уроженец ближнего зарубежья незаконно сбыл поддельный медицинский документ, получив за него 1300 рублей. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, — сообщили в областном МВД.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 33 УК РФ (соучастие) и 327 УК РФ (подделка документов). Сейчас полицейские продолжают разбираться в случившемся: они устанавливают другие преступные эпизоды задержанного и его возможных подельников.

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