В Новосибирске ищут 84-летнего пенсионера в коричневых домашних тапочках

В Центральном районе Новосибирска ищут 84-летнего Бориса Александровича Федорова. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Центральном районе Новосибирска ищут 84-летнего Бориса Александровича Федорова. Мужчина собирался выходить на улицу вместе с родными, но когда они ненадолго отвлеклись, он вышел из дома один. Когда родственники сибиряка вышли из подъезда, его уже не было видно.

— Приметы: рост 178 сантиметров, худощавое телосложение, короткие седые волосы, серые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в черную куртку, светло-синие джинсы, черную шапку с козырьком и коричневые домашние тапки.

Мужчина может быть дезориентирован и имеет проблемы с памятью. Сейчас волонтеры уже организовали срочный сбор на поиски пенсионера на привычном маршруте, по которому он обычно ходит в своем районе. Ранее сибиряк никогда не пропадал.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Борис Александрович или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber