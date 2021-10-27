Новосибирских чиновников лишат зарплаты за отказ от вакцинации от коронавируса

Новосибирских чиновников могут лишить зарплаты из-за отсутствия прививки от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 27 октября, на сессии горсовета, заместитель мэра Новосибирска Валерий Шварцкопп сообщил, что непривитых от коронавируса чиновников отстранят от работы.

— Постановление главного государственного санитарного врача Новосибирской области носит прямой характер исполнения. Мы — муниципальные служащие — входим в категорию граждан, которым необходимо вакцинироваться. Поэтому до 21 ноября мы должны ввести первый компонент,— уточнил Валерий Шварцкопп.

Так же заместитель мэра отметил, что невакцинированные чиновники не будут допущены до работы, если у них нет медотвода или же если с момента выздоровления от коронавируса прошло более полугода.

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