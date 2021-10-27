Рекордные 319 заболевших коронавирусом за сутки выявили в Новосибирской области

За сутки от коронавируса умерли еще 11 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

27 октября оперативный штаб Новосибирской области сообщил о ещё 319 заболевших коронавирусом.

— Зарегистрировано 69 599 случаев коронавируса, в том числе у 6 605 детей. В инфекционные стационары с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 279 пациентов, в том числе 42 ребенка. В отделениях реанимации находятся 297 человек. На ИВЛ — 56 пациентов, — сообщили в оперштабе.

За сутки скончались еще 11 пациентов: мужчины в возрасте 63, 65, 74 и 80 лет и женщины в возрасте 58, 60, 68, 69, 71, 73 и 75 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 324 человека.

Выписали с выздоровлением 172 пациента за сутки. Всего полностью выздоровели 53 312 человек.

Напомним, с 30 октября ввели новые ограничения: с этого числа начнут проверять QR-коды на входе в театры, кинотеатры и спортивные мероприятия, где будут больше 100 человек. Работников старше 60 лет отправят на удаленную работу, чтобы они за это время успели пройти вакцинацию

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