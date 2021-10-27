В новосибирском горсовете распалась фракция ЛДПР

Фракция ЛДПР прекратила свое существование сегодня. Фото: gorsovetnsk.ru

Фракция ЛДПР прекратила свое существование в новосибирском горсовете. Об этом стало известно в среду, 27 октября на очередной сессии депутатов.

— Фракция ЛДПР прекратила свое существование в совете. До начала сессии во фракции было шесть депутатов и сегодня стало известно, что Ростислав Антонов и Ирина Беспечная покинули партию, — подтвердили КП-Новосибирск в пресс-службе горсовета.

Известно, что Ирина Беспечная перешла во фракцию «Единая Россия». Ростислав Антонов же останется независимым депутатом.

— За месяц нашей совместной деятельности выяснилось, что в партии ЛДПР очень сложная процедура согласования любых публичных высказываний, обращений в госорганы и так далее. Если бы я согласился на эти условия, это сделало бы невозможным работу «Гражданского патруля». А «Гражданский патруль» для меня куда важнее, чем ЛДПР, при всем уважении, — пояснил КП-Новосибирск Антонов.

Также он отметил, что с партией они договорились в дальнейшем взаимодействовать в рамках совета депутатов, а не в рамках депутатского объединения.

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