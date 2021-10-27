Полицейские поймали бомжа, напавшего с щипцами на 17-летнюю девушку

Злоумышленник напал на девушку и отобрал телефон Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске 50-летний мужчина напал с щипцами на 17-летнюю девушку. Злоумышленник забрал у юной жертвы телефон. Инцидент случился во вторник вечером, 26 октября, на улице 1-й переулок Каменогорский. На разбойника завели уголовное дело. Об этом сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

— Фигурант по делу, угрожая предметом, похожим на нож, напал на 17-летнюю девушку. Он украл у нее телефон и скрылся с места преступления. Мужчина был задержан по «по горячим следам» сотрудниками полиции, — сообщает пресс-служба СК РФ по Новосибирской области.

Как пояснили корреспонденту КП-Новосибирск в региональном СК, предмет, который использовал злоумышленник в качестве оружия, внешне выглядит как щипцы.

В полиции также прокомментировали случившееся.

— Оперативники установили личность злоумышленника. Им оказался 50-летний ранее судимый за аналогичные преступления гражданин без определенного места жительства. Украденный телефон он успел сбыть. В настоящее время местонахождение похищенного устанавливается, — рассказали в ведомстве.

На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

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