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Происшествия27 октября 2021 5:25

В Новосибирске из-за задымления эвакуировали поликлинику № 20

На месте работали пожарные
Авторы (2):
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Мария ГРИГОРЯН
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В Новосибирске из-за задымления эвакуировали поликлинику № 20.

В Новосибирске из-за задымления эвакуировали поликлинику № 20.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В среду, 27 октября, в Новосибирске эвакуировали посетителей и сотрудников 20 поликлиники в Железнодорожном районе Новосибирска. Это произошло из-за задымления. Подробности корреспондентам КП-Новосибирск рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

— Сообщение о незначительном задымлении поступило в 7:47. Пожарные расчеты, прибывшие на место, установили, что оно произошло в подвале. Задымление спровоцировало короткое замыкание электрической плиты. Горения не было, — прокомментировали случившееся КП-Новосибирск в МЧС.

Известно, в результате инцидента никто не пострадал. Поликлиника продолжила работу в штатном режиме.

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