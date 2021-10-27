В Новосибирске из-за задымления эвакуировали поликлинику № 20. Фото: Иван МАКЕЕВ

В среду, 27 октября, в Новосибирске эвакуировали посетителей и сотрудников 20 поликлиники в Железнодорожном районе Новосибирска. Это произошло из-за задымления. Подробности корреспондентам КП-Новосибирск рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

— Сообщение о незначительном задымлении поступило в 7:47. Пожарные расчеты, прибывшие на место, установили, что оно произошло в подвале. Задымление спровоцировало короткое замыкание электрической плиты. Горения не было, — прокомментировали случившееся КП-Новосибирск в МЧС.

Известно, в результате инцидента никто не пострадал. Поликлиника продолжила работу в штатном режиме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.