В Заельцовском районе Новосибирска почти 60 домов остались без горячей воды

В Новосибирске в Заельцовском районе около 60 домов остались без горячей воды из-за аварии на трубопроводе. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске в Заельцовском районе около 60 домов остались без горячей воды из-за аварии на трубопроводе. При этом, по словам местных жителей, в некоторых домах отключена также и холодная вода.

— У меня дома с девяти вечера нет вообще никакой воды, ни горячей, ни холодной. Позвонила в диспетчерскую службу, там мне сказали, что вроде как у нас авария на трубопроводе и вроде как холодную воду должны дать примерно в три часа ночи. А про горячую вообще не сказали, — рассказала КП-Новосибирск жительница одного из домов на улице Дмитрия Донского.

Согласно данным портала «Мой Новосибирск» в Заельцовском районе горячей воды сейчас нет в 59 домах на нескольких улицах из-за аварии на трубопроводе на улице Дачная, 27. Включить воду обещают к двум часам ночи.

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