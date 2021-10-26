В Заельцовском районе Новосибирска почти 60 домов остались без горячей воды

В Новосибирске в Заельцовском районе около 60 домов остались без горячей воды из-за аварии на трубопроводе.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
В Новосибирске в Заельцовском районе около 60 домов остались без горячей воды из-за аварии на трубопроводе. При этом, по словам местных жителей, в некоторых домах отключена также и холодная вода.
— У меня дома с девяти вечера нет вообще никакой воды, ни горячей, ни холодной. Позвонила в диспетчерскую службу, там мне сказали, что вроде как у нас авария на трубопроводе и вроде как холодную воду должны дать примерно в три часа ночи. А про горячую вообще не сказали, — рассказала КП-Новосибирск жительница одного из домов на улице Дмитрия Донского.
Согласно данным портала «Мой Новосибирск» в Заельцовском районе горячей воды сейчас нет в 59 домах на нескольких улицах из-за аварии на трубопроводе на улице Дачная, 27. Включить воду обещают к двум часам ночи.
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