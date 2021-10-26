Роспотребнадзор оштрафовал коммунальщиков на 20 тысяч из-за некачественной питьевой воды в селе под Новосибирском

Суд встал на сторону Роспотребнадзора. Фото: Артем КИЛЬКИН

Управляющая компания села Малокрасноярка обратилась в Венгеровский районный суд Новосибирской области, чтобы обжаловать постановление Роспотребнадзора. Ранее их оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде. Сообщалось, что она не соответствует требованиям СанПиНа: были превышены показатели жесткости, содержания железа и мутности.

— Вина управляющей компании в указанном нарушении была доказана после проведения лабораторных исследований и суд принял решение встать на сторону Роспотребнадзора, — пояснили в Венгеровском районном суде.

В обжаловании решения коммунальщикам отказали, штраф с них также не стали снимать.

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