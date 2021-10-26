Под Новосибирском 21-летняя девушка пропала после вечеринки в баре

Девушка решила дойти пешком домой от ночного клуба. Фото: предоставлены родственниками пропавшей

В Новосибирской области ищут пропавшую Анастасию Новоселову: она возвращалась домой после ночного клуба в Маслянино и пропала. Мать девушки подала заявление в полицию:

— В ночь с 8 на 9 октября дочь ушла с подругой в кальянную, потом отправилась в бар. После дискотеки коло пяти утра племянница предложила заночевать у нее дома, но Анастасия отказалась и отправилась домой пешком. Но ее подруга говорит, что дома она не появлялась, — рассказала КП-Новосибирск мать пропавшей девушки.

Женщина уточнила, что раньше дочь тоже могла уйти тусоваться на несколько недель, но всегда была на связи.

Приметы Анастасии: худощавое телосложение, длинные светлые волосы, серо-зеленые глаза. Особые приметы: след от удаленной родинки на шее и небольшой шрам между бровями.

Родственники просят всех, кто что-либо знает о местонахождении Аастасии,обратиться в полицию.

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