Под Новосибирском 21-летняя девушка пропала после вечеринки в баре

Девушка решила дойти пешком домой от ночного клуба. Фото: предоставлены родственниками пропавшей
В Новосибирской области ищут пропавшую Анастасию Новоселову: она возвращалась домой после ночного клуба в Маслянино и пропала. Мать девушки подала заявление в полицию:
— В ночь с 8 на 9 октября дочь ушла с подругой в кальянную, потом отправилась в бар. После дискотеки коло пяти утра племянница предложила заночевать у нее дома, но Анастасия отказалась и отправилась домой пешком. Но ее подруга говорит, что дома она не появлялась, — рассказала КП-Новосибирск мать пропавшей девушки.
Женщина уточнила, что раньше дочь тоже могла уйти тусоваться на несколько недель, но всегда была на связи.
Приметы Анастасии: худощавое телосложение, длинные светлые волосы, серо-зеленые глаза. Особые приметы: след от удаленной родинки на шее и небольшой шрам между бровями.
Родственники просят всех, кто что-либо знает о местонахождении Аастасии,обратиться в полицию.
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