Более 100 зеленых зон создали в Новосибирской области по нацпроекту в 2021 году

Более 100 зеленых зон создали в Новосибирской области в 2021 году. Фото: Правительство Новосибирской области

В Новосибирской области высадили новые деревья, кустарники и газоны в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Озеленение выполнено на 104 объектах: 64 дворовых территориях и 40 общественных пространствах, и включает в себя посев газонов, посадку деревьев и кустарников, цветочных растений. Самое масштабное озеленение выполнено в Городском парке культуры и отдыха в Бердске.

В озеленении Городского парка культуры и отдыха в городе Бердске принял участия министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов. Общественное пространство благоустраивалось в течение 2020-2021 годов. В парке уже обустроены дорожки и тропинки, установлены детские игровые комплексы и фонари.

— Благодаря реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и поддержке областного бюджета в городах и селах нашего региона проводится активная работа по озеленению общественных пространств и придомовых территорий. Всего озеленение выполнено на 104 объектах: 64 дворовых территориях и 40 общественных пространствах. Самое масштабное озеленение выполнено в Бердске, здесь высажены крупномерные ели, высотой 6 метров, а также кустарники, — отметил Денис Архипов.

В рамках федерального проекта в Новосибирской области запланированы мероприятия по благоустройству 186 объектов: 115 придомовых территорий многоквартирных жилых домов и 71 общественное пространство. На эти цели направлены средства в размере 980,6 миллионов рублей. Работы уже завершены на 167 объектах.

Напомним, ранее в рамках нацпроекта «Экология» на территории Бердского лесхоза была создана плантация элитных саженцев сосны на площади 6,5 га. Благодаря современным технологиям получить семена ценных пород хвойных деревьев стало возможным в 2,5 раза быстрее. Участок заложен саженцами 3-4 лет с закрытой корневой системой, для новой плантации они были тщательно отобраны и прошли аттестацию. За высаженными деревьями — сосной обыкновенной и сосной кедровой сибирской — на протяжении 4-5 лет лесоводы будут осуществлять особый уход

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