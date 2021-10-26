Новосибирские школьники в 2021 году болеют коронавирусом в 10 раз чаще

В Новосибирской области школьники стали чаще болеть коронавирусом. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирской области школьники стали чаще болеть коронавирусом. Об этом рассказал министр образования региона Сергей Федорчук. По его словам, этой осенью заболело в 10 раз больше детей, чем в 2020 году. При этом пока переводить школы на дистанционное обучение не планируется.

— В среднем на контроле в течение недели находится 200-300 детей, которые болеют. Но я не вижу ничего критического в том, что, по данным на 25 октября, из 17 тысяч классов на карантин были закрыты 186. На мой взгляд, разумнее вывести на карантин и дистанционное обучение один отдельно взятый класс, чем полностью переводить на этот формат всех, — пояснил Сергей Федорчук. — Учителей, болеющих ОРВИ и ковидом, по разным оценкам, сегодня примерно 1,5%. В прошлом октябре в некоторых школах их число доходило до 20%.

Школьные каникулы в этом году начнутся по плану — 29-30 октября и отдыхать дети будут до 7 ноября включительно. То есть, эти дни как раз совпадают с нерабочей неделей, объявленной правительством.

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