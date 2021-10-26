Из Новосибирска в Египет открывают чартерные рейсы

Авиакомпании будут выполнять прямые рейсы
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Из новосибирского аэропорта Толмачева до Египта прямым рейсом будут летать три авиакомпании: «АЗУР эйр», «Роял Флайт» и «Икар». Об этом сообщает пресс-служба аэродрома.
— «АЗУР эйр» начнет выполнять рейсы в Шарм-эль-Шейх с 13 ноября, с 18 ноября в Хургаду. У «Ройял Флайт» начало прямых вылетов в Шарм-эль-Шейх планируется с 10 ноября, а в Хургаду с 12 ноября. У «Икар» полетная программа стартует с 11 ноября в Хургаду и с 16 ноября в Шарм-эль-Шейх, — говорится на сайте аэропорта.
Все полеты будут осуществляться на воздушных суднах Boeing-767 и Boeing-757. Также известно, что все туристические операторы планируют полеты с периодичностью раз в 10-11 дней.
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