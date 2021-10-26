Из новосибирских аптек исчез препарат для лечения легких

Лекарство лечит от болезней легких Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске горожане не могут купить жизненно важный препарат для лечения легких — «Формотерол». Об этом сообщают местные СМИ.

Корреспондент КП-Новосибирск проверил наличие препарата в новосибирских аптеках. Поиск показал, что на данный момент лекарство есть лишь в одной аптеке, да и то в количестве одной упаковки. В нескольких других аптеках сообщили, что такого препарата никогда не было в наличии, но его можно заказать. Ситуацию КП-Новосибирск прокомментировали в Минздраве Новосибирской области.

— Министерство здравоохранения Новосибирской области не является надзорным органом, в функции которого входит контроль деятельности фармацевтического рынка. Также сообщаем, что фармацевтические компании, аптечные сети, аптеки являются самостоятельными хозяйствующими субъектами и не входят в перечень организаций, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области, — ответили в Минздраве на вопрос об отсутствии лекарства в аптеках.

Известно, «Формотерол» — мощный препарат, оказывающий бронхорасширяющее действие у пациентов с обратимой обструкцией дыхательных путей. Лекарство представляет с собой белый порошок в капсулах, благодаря применению качество жизни у больного улучшается. К слову, он также подходит для тех, кто переболел коронавирусом.

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